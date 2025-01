Anti Allas: ees ootab vanade vigade parandamise poolaasta

Aasta tagasi menetlusse võetud, kuid siis toppama jäänud konkurentsiseaduse muutmise eelnõuga on kavas võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärk on luua terves liidus toimiv konkurentsijärelevalve. Selle tugevdamine aitab luua ja säilitada vaba turgu, mis soodustab uuendusi ja muudab meie ettevõtted välisturgudel konkurentsivõimelisemaks. Kõik see tagab tarbijatele õiglasema hinna, kvaliteetsema ja laiema kaubavaliku.

Tasub lugeda, mida selle eelnõu kohta on juba 2023. aasta juunis öelnud ERRile konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee. «Kui me ei taha, et tarbijahinnad oleksid ebamõistlikult kõrged, ja kui me tahame, et meil oleksid avatud turud ja toimiv konkurents, on vaja konkurentsiametile anda ka vastavad tööriistad ja menetluslikud õigused,» märkis Pärn-Lee.