Millele enne tulude deklareerimist tähelepanu pöörata?

Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna teenusejuhi Riina Randver-Sõeri sõnul ei pea tulude deklareerimisega kiirustama. «Tulude deklareerimine algab 15. veebruaril ja seda on võimalik teha kuni 30. aprillini. Et deklareerimise ajaks oleksid kehtivad dokumendid ja PIN-koodid olemas, on mõistlik veenduda juba praegu. Vajadusel jõuate dokumente uuendada,» sõnas Randver-Sõer.