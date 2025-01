VIDEOLUGU «Igaühe jaoks on enda raamat». Võru kooliõpilased alustasid raamatuaastat ettelugemisega

«Meil oli täna raamatupidu,» ütles Kreutzwaldi kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, raamatuklubi eestvedaja, kirjanik Grethe Rõõm. «See on eesti raamatu aasta avalöök, nii et saaks vääriliselt tähistatud, et meil on 500 aastat oma raamatuid olnud, mis on minu meelest megaäge.»