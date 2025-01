Galerii Raamatuaasta sai Valgas võimsa stardi

Kui 2025. aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest, siis Valga keskraamatukogu saab tänavu 160-aastaseks, mis on ühe rahvaraamatukogu jaoks kahtlemata väärikas iga. Raamatukogu ajalugu ulatub ülemöödunud sajandisse: Walksche Stadt Bibliotheki põhimääruse kinnitas Valga linna raad 8. veebruaril 1865. «Toona oli see linna avalik raamatukogu valdavalt saksakeelne, siiski kujunes sellest kultuurikolle ka haritud eestlastele ning on seda tänaseni. Suuri teeneid raamatukogu asutamisel oli selle eestseisjate komitee liikmel, Liivimaa kihelkonnakooli õpetajate ja köstrite seminari juhatajal Jānis Cimzel,» meenutas keskraamatukogu veebihaldur-konsultant Lea Margus.