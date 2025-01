Kümme aastat on korterite hindu kohati mitmekordistanud

„Kõige märkimisväärsem korterite hinnatõus on viimase kümne aastaga toimunud väiksemates piirkondades, kus 2015. aastal olid hinnad väga madalad,“ kommenteeris City24.ee portaalijuht Karin Noppel-Kokerov. „Näiteks Jõgeva on teinud suure hüppe – 157-eurosest keskmisest ruutmeetrihinnast on see tõusnud 556 euroni, mis tähendab 254 protsendist hinnatõusu. Samamoodi on Haapsalu, Elva ja Abja-Paluoja korterihinnad tõusnud vastavalt 232-, 205- ja 223 protsenti.“