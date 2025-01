Veetase on jaanuari kohta tavatult kõrgeks tõusnud

Lõuna-Eesti Postimehe fotograaf Arvo Meeks sai hiljuti Võrumaal Mustjõe üleujutatud luhal pildile laululuiged, kes sinna hulpima olid tulnud. Jaanuari viimase päeva seisuga oli Mustjõel veetase Valgamaal Taheval 230 sentimeetrit. See on kõrgem kui jaanuaris keskmiselt, näiteks viimasel viiel aastal on jaanuari keskmine tase olnud 174 sentimeetrit. Üleüldine rekord on aga suisa 4,34 meetrit. Kaks aastat tagasi märtsis jõudis veetase seal 386 sentimeetrini.

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhataja Jana Põldnurk lausus, et üle Eesti on veetasemed jaanuari kohta tõesti tavatult kõrged, kuid olukord ei ole veel kriitiline. «Kuni temperatuur on plusspoolel ja sajab vihma, jätkavad veetasemed tõusu. Kuid nädalavahetuseks on prognoositud miinuskraade – see peatab üsna kiiresti ka veetaseme tõusu jõgedes ja pöörab selle eeldatavasti langusele.»