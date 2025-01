GALERII Väikeküla võttis tuletseremooniaga vastu rohelise puumao aasta

Kogukonna üks eestvedajaid Marge Trumsi soovis kaaskondsetele toredat, tegusat ja ühte hoidvat maoaastat. «Selles arutus ja keerulises ajas on oluline ühiselt mõelda ja tegutseda, märgata kõrval olevaid inimesi ning neile vajadusel abikäsi pakkuda. Eriti oluline on see just väiksemates kohtades. Usume, loodame ja armastame – nii on meil lootust olla ja jääda.»