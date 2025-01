Maakaubanduse hoidja murelik tulevik

Eelmisel aastal Rõugesse ehitatud Võru Tarbijate Ühistu kauplus on kiiskavas vastuolus praktikaga, et maal pigem kauplusi suletakse. Ühistu juht Andres Kõiv usub, et ka väikses kohas on võimalik poodi pidada, kuid elu tõsiasjade ees ei saa temagi silmi sulgeda.