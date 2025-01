Ester Karuse: valitsuses on raske teemasid lauale tuua

Ta tunnistas, et praeguses valitsuses on üsna raske oma teemasid lauale tuua. «Kuuleme pidevalt, kuidas eelarves on raha puudu, tahetakse muudkui kärpida,» rääkis Karuse.

«Kas või haridusministeeriumi otsus, et Valgamaa kutseõppekeskuselt võetakse kokanduse eriala ära. Püüan omalt poolt kõik teha, selgitamaks, kui suur löök on see koolile. Aga seda selgitada on päris keeruline,» sõnas Karuse.