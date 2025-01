Tiit Toots on südameasjaks võtnud kodumaakonna arengu

Vähem kui aasta tagasi anti teada neljast projektist, mis saavad riigilt kokku ligi üheksa miljoni euro suuruse toetuse. Rahastuse said Võru programmeerimiskool, Lõuna-Eesti noortevõrgustik, Kagu-Eesti ettevõtlusinkubaator ja Obinitsa rajatav aiasaaduste väärindamiskeskus. Mõjukad projektid on praegu suures osas juba töös.

«Need projektid ei too ettevõtluskeskkonnale võibolla kiiret leevendust, aga pika vaatega aitavad need kindlasti kaasa väljakutsete lahendamisele, mis maakonnas on,» rõhutas Toots

Tootsi sõnul lähtuvad tegevused maakonna arengustrateegiast ning toetavad selles seatud eesmärke. «See, et kõik neli taotlust said rahastuse, näitab, et projektid aitavad kaasa maakonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisele ning arenduskeskus on koostöös partneritega taotlused professionaalselt koostanud,» nentis Toots.