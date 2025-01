Ivari Padari tagasitee juurte manu

Võrumaal on raske leida täiskasvanut, kes Padarit ei teaks. Umbes nii võis kokku võtta Võru instituudi teadusnõukogu esimehe Kaido Kama põhjenduse, miks valiti Võru instituudi uueks direktoriks Padar.

Muidugi oli ka teisi põhjusi. «Ivari on olnud seotud Võrumaa liitmise ja instituudi tegemisega juba aastakümneid ja teemaga väga hästi kursis,» selgitas Kama. «Tal on väga hea juhtimiskogemus. Ta on nii kohalik, kui üldse olla saab.»