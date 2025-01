Lossiproua mõju ulatub valdustest kaugemale

Kuigi mitu pereliiget on lossiga seotud, ei taha Veidenberg ​ajakirjanikult siiski kuningliku pere tiitlit vastu võtta. Pigem tunnistab ta, et katsumusi on palju. «Tegemist on väikeses külas Läti piiri ääres asuva spaahotelliga, mis on kui maailmast ära lõigatud – detsembris oli kuu aega jutti elektrikatkestus. Aga ettevõte pidi maksma ärajäänud pidude kahjutasu, töötajate palgad ja nii kummaline kui see ka pole, üüratu elektriarve samuti. Lossil on suured finantskohustused, mille tasumine pisikeses maanurgas tegutsedes ei ole kerge.»