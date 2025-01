Kuldar Leis jätkab kultuuripealinna järellainel

«Tahaksin endiselt olla Lõuna-Eesti patrioot ja aidata siin midagi teha,» rääkis ettevõtja ja SA Tartu 2024 juht. «Kultuuripealinna juhtimisest sain väga palju kogemusi. Kas edasine tegevus on ettevõtluses või muus, veel ei tea.»

Leisi sõnul oli esialgu plaan, et Tartu 2024 tegevused jätkuvad 2026. aasta alguseni. «Saime nüüd aga üheksa teise Euroopa kultuuripealinna ja regiooniga Euroopa Liidu Interregi rahastamisprogrammist veel nelja aasta peale kokku 2,3 miljonit eurot. Sihtasutuse tegevus seega jätkub,» tõdes ta.

«Tartu 2024 osa koos Tartumaa omavalitsuste liiduga on 500 000 eurot ning oleme uues projektis juhtpartner,» täpsustas Leis. «Saime rahastuse, sest meil oli nii palju Euroopa partnereid ning katame Eestis tervet regiooni. See on suur tunnustus ja teisalt väljakutse.»