Nad on taas teie ees – 100 mõjukat lõunaeestlast

Nüüd saame aga öelda, et kuigi hääletussüsteem on meil sama, on igal aastal tabelis toimunud liikumisi. On näha, et hääletades võetakse arvesse eelneva aasta panust ja tegemisi. Esimesel ja teisel tabeli koostamise aastal oli tipus Ivari Padar, järgnevatel aastatel troonisid esikohal Anti Allas, Anneli Ott, Kuldar Leis.