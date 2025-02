Madalrõhkkond toob Venemaalt lund ja lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva Ida-Eestis pilves ilm, Lääne-Eestis esineb ka selgimisi. Öö hakul on ilm olulise sajuta, pärast südaööd sajab mitmel pool lund, rannikul ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 2–7, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti kuni 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, läänerannikul kuni +2 kraadi.