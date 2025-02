Setomaal Pattina külas üle praeguse Eesti-Vene piiri, mastist masti lainetav 330-kilovoldine Pihkva-Tartu kõrgepingeliin on üks kolmest nabanöörist, millega Eesti on tänini Venemaa elektrivõrguga ühendatud. Nädala pärast on see pea 60-aastane liin teenistusest lõplikult välja lülitatud ja Eesti vooluvõrk töötab Pihkva säriseva abita.