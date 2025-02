Pühapäeva õhtul Otepääl läbiviidud FIS-i lumekontroll kinnitas, et hoolimata viimaste päevade ilmastikutingimustest on korraldusmeeskond FIS-iga nõu pidades jõudnud järeldusele, et võistlust on võimalik siiski nädalavahetusel korraldada.