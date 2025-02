GALERII Koroonaaja kiuste kõlasid segakooride laulud paremini kui eelmise suurpeo eel

Segakooride liigijuhi, Võrumaalt pärit Triin Kochi tagasivaatel näitasid nii Võrus kui Põlvas toimunud proovid, et ettevalmistus on olnud hea ning enamus laule õnnestus hästi. «Võrus oli rohkem rahvast – saal oli lausa lõhki. Põlvas oli just paras hulk inimesi, kellega oli isegi mugavam töötada. Kui on vähem lauljaid, saad neile rohkem lähemale ja kontakt on parem.»