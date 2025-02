Lindude gripp nõuab tuhandeid ohvreid

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on olukord Euroopas väga murettekitav.

«Eelmisel kolmapäeval teavitas Leedu lindude gripi puhangust ettevõttes, kus on ligi 250 tuhat munakana. Poolas tuvastati eelmisel nädalal juba kaheksa lindude gripi puhangut ning see puudutab umbes 400 tuhandet kodulindu. Lisaks teavitas Soome lindude gripi leiust hakil, kes leiti Turu linnast,» tõi Kalda murelikult näiteid.

Eesti linnupidajad peavad olema väga valvsad ning järgima kehtivaid piiranguid. Vastutus oma lindude tervise eest lasub endiselt linnupidajatel, sest haiguse lindude pidamise ettevõttesse sattumise riski saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega.

«Nakkusohu vähendamiseks tuleb tagada, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Seetõttu on linde lubatud joota ja sööta siseruumides või varikatuse all. Samuti tuleb lindude pidamisel kasutada võrku, katust või teisi võimalusi, et vältida kokkupuuteid metslindudega,» selgitas Kalda.

Samuti kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Kalda rõhutas, et amet ootab endiselt teavitusi hukkununa leitud metslindudest. «Väga oluline on kohapealne haiguse seire. See annab võimaluse haigust tuvastada ning võtta vajadusel kasutusele täiendavad kaitsemeetmed,» lisas Kalda.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Gripi kõrge patogeensusega viiruse tüved põhjustavad metslindude ja kodulindude kõrget suremust ning on hetkel Euroopas endiselt laialt levinud. Haiguse puhkemisel haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on oluline, et kõik linnupidajad järgivad bioturvalisuse meetmeid.

KUI LEIAD SURNUD LINNU ... • Teavita hukkununa leitud veelindudest (haned, luiged), röövlindudest või hulganisti surnud metslindudest veebirakenduse linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. • Kindlasti ei tohi ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid. • Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil +372 605 4767. • Teavita kodulinnu surmast veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised. Allikas: põllumajandus- ja toiduamet