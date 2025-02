Kurikaelad on tegutsenud peamiselt kiriku tagaosas, et neid maanteelt ei märgataks. Maha kisti torusid nii kõrgelt, kui kätte saadi, kinnitusklambrid jäeti kõveraks painutatuna rippu. Katuse pool on jupid veel seina küljes.

Et osa torusid on pühakoja seintelt kadunud, teatasid Sangaste koguduse õpetaja Tanel Meielile Otepää valla hooldustöölised. «Üle-eelmisel pühapäeval oli teenistuse ajal kõik korras, aga kolm päeva hiljem selgus, et torud on puudu. Kokkuostus saadakse heal juhul kümnendik nende ostuks kulunud summast. Oleme kirikut hoidnud, samm-sammult väärikat ja vana hoonet taastanud ja nüüd saime sellise tagasilöögi. Üks asi on see vargus rahasse panna, aga teine on solvumine hinges.»