Nahkhiired loetakse kokku

Sellistesse suurtesse koobastesse kogunevad talvel sajad või isegi tuhanded tiivulised imetajad, et pime ja külm aeg üheskoos turvaliselt mööda saata. Vabatahtlikelt loodushuvilistelt oodatakse aga infot nende liigikaaslaste kohta, kes otsivad talvitumiseks mõne privaatsema koha, milleks võib osutuda ka tavaline (maa)kodu kelder.

Eestis elab 12 liiki nahkhiiri, neist viis on rändliigid, ülejäänud otsivad endale talvitumiseks sobiva koha siinmaal. Seire eesmärk ongi kaardistada meil talvituvate nahkhiireliikide levikut ja hinnata keldrite olulisust talvituspaigana.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialisti ja Tartu ülikooli nahkhiireuurija Christel Rose Bachmanni sõnul on vaatluses osalenud vabatahtlike huvi nahkhiirte vastu kasvanud ning väikeseid karvaseid tegelasi pannakse üha rohkem tähele. Eelmisel aastal esitati vaatluse tulemusi kõikidest Eesti maakondadest.

Nahkhiirte leidmiseks ja vaatlemiseks võta kaasa taskulamp, selle abil vaata hoolikalt üle ruumi kõik seinad ja lagi, sealhulgas seal asuvad õõnsused ja praod. Leides looma, tee temast foto, et asjatundjad saaksid hiljem aidata liiki kindlaks teha. Keldri põgus külastamine ning välguga nahkhiirest foto tegemine looma talveund ei häiri.

Kindlasti ei pea keegi vaatluse tulemuste esitamise järel kartma, et tema kelder või hoiupaik (loodus)kaitse alla võetakse ja sinna enam minna ei tohi. Nahkhiirtele sobivad hästi just keldrid, mida inimene kasutab – nende eest kantakse hoolt ning need püsivad talvitumiseks sobivatena.