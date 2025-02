Lätis leiti jaanuari keskel ainuüksi ühe nädala jooksul 19 sigade Aafrika katku (SAK) surnud metssiga. Kui murelikuks sellised teated põllumajandus- ja toiduameti muudavad?

Sellised teated on nii seapidajaid kui ametnikke valvsaks muutnud, eriti just Eesti-Läti piiriäärsed leiud. Septembrist on meil ehe näide SAKi levikust üle riigipiiri, kui mõned päevad pärast Läti piiriäärset SAKi leidu diagnoosis ka Eesti mõni kilomeeter eemal katku metsseal.