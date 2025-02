Jaanus Uiga: sünkroniseerimine muudab meie elektrisüsteemi tugevamaks

Väga levinud paistab olevat müüt, et sünkroniseerimine toob kindlasti kaasa elektrikatkestused. See ei vasta tõele. Protsess on ette valmistatud nii, et tarbijad muutust ei märkakski.

Selleks, et elektrisüsteemi toimimas hoida, on koostatud plaanid, varuplaanid ja varuplaanide varuplaanid. Negatiivseid stsenaariumeid on suures plaanis kaks: väga ebatõenäoline ja äärmiselt ebatõenäoline stsenaarium.

Väga ebatõenäoline on stsenaarium, et peame elektritarbimist hommikuti ja õhtuti piirama. Selleks peaks üle Baltimaade toimuma samaaegselt mitmeid tahtlikke sabotaaže elektritaristu vastu. See võib tõesti piirkonniti kaasa tuua lühiajalisi, kuni kahetunniseid katkestusi.

Äärmiselt ebatõenäoline on laialdaste katkestuste stsenaarium. Selleks peaks toimuma Baltimaade vastu väga suures mahus ja samaaegseid õnnestunud küberründeid ning sabotaaže energiataristu vastu. Selles olukorras võib olla vajalik kogu elektrisüsteemi taaskäivitamine, mis võib võtta kuni 72 tundi.

Need kaks stsenaariumit on tõesti väga ebatõenäolised, aga rahulik valmisolek aitab igas olukorras hästi hakkama saada. Häid nõuandeid selle kohta leiab veebilehelt olevalmis.ee.

Sageli küsitakse, miks sünkroniseerimine peab toimuma just veebruaris. Põhjus on lihtne: põhivõrguettevõtjate vahelist lepingut, mis sagedusala toimimist reguleerib, saab lõpetada vaid veebruaris, andes sellest kuus kuud ette teada. Samuti on talvel regioonis töös rohkem juhitavat võimsust, sest plaanilisi hooldusi tehakse muul ajal.

Paratamatult on osapooli, kellele ei meeldi, et me oma naabri mõjualast lahkume ja seega on neil selge huvi mitmesuguseid hirme tekitada ja võimendada, kasutades selleks pooltõdesid või valeinfot. Ärgem laskem end eksitada. Usaldagem oma energeetikaeksperte, kes on muudatuseks pikalt ja põhjalikult valmistunud. Sünkroniseerimine on väga oluline samm meie energiajulgeolekule – katkestame viimase energiaühenduse agressorriigiga.

Tänu kõrgele Euroopa toetusele (75% kaas­rahastust) saime oma energiasüsteemi muuta tugevamaks nii, et tarbijate jaoks võrgutasu sellest ei tõusnud. Samuti ei mõjuta sünkroniseerimine elektri börsihinda. Edaspidi peame sagedust ise hoidma hakkama ning seega elektri lõpphinnale muudatusel väike mõju on: kaks-kolm protsenti. See tekitab meie elektritootjatele lisatulu võimalusi ning uued investeeringud näiteks salvestusseadmetesse toovad tulevikus ka seda kulu allapoole.