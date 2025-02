«Liftis olid kolm hooldekodu töötajat, kellest kaks said jalaluumurrud. Eks nad kõik olid šokis. Olin ise sel ajal juba koju läinud, kui nad mulle juhtunust teatasid. Palusin neil helistada päästeametisse, et päästjad nad liftist välja aitaksid. Kohale tuli ka kiirabi. Päästjad said õnneks keldrikorruse liftiukse lahti ning töötajad sealtkaudu kätte.»