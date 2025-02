Kolmepäevased katsesõidud on vajalikud Eestis kasutatavate Stadler Flirt rongide sertifitseerimiseks Läti raudteel. Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis rääkis, et kolme päeva jooksul läbitakse kogu liin ja vajalikud kõrvalteed jaamades, testitakse raadioside-, taristu, seire- ja turvangusüsteeme. «See on rahvusvaheline projekt, kus koos Läti reisirongioperaatori Vivi meeskonnaga toimuvad katsesõidud esmalt kahe- ja seejärel kolmevagunilise rongikoosseisuga. Testimine on vajalik, et kontrollida Läti ja Eesti süsteemide ühilduvust.»