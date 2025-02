Eesti Energia on Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumiseks valmis

«Eesti Energia on valmis, et aidata kaasa Eesti ja kogu Baltikumi sujuvaks üleminekuks Mandri-Euroopa sagedusalaga,» kinnitas Kuhi. «Mul on hea meel, et vaatamata väga pingelisele graafikule jõudis valmisolekusse meie suursalvesti, mis aitab desünkroniseerimise järgselt toetada elektrisüsteemi stabiilsust ja tasakaalustab juhitamatust taastuvenergiast tekkivat elektrihindade kõikumist.»