Ta rõhutas, et naiste vormi prototüüp on äärmiselt oluline teema. "Ukraina lahingutes leidis kinnitust, et kaitseväelastest ligikaudu 20 protsenti on naised ja vormiriietus peab olema kohandatud vastavalt füsioloogilistele erinevustele, näiteks soomusvestid," ütles kaitseministeeriumi juht.