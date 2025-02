«See oli tõesti üllatus, sest ega põllumajanduses ja maaelus seda tunnustust väga jagata. Ja et see minuni jõudnud on, on uskumatu. Kui uudise teada sain, võttis esmalt tummaks.»

Eesti esimese aasta põllumehe tiitli, Põlvamaa vapimärgi ning Eesti põllumajandus-kaubanduskoja aumärgi omanik Raivo Musting on talu pidamise üle andnud poeg Olele. «Mina tegelen sellega, mis vaja teha on ja kui ei ole vaja teha, siis ei tee. Loomad on Ole peal ning põllud ja masinad minu peal. Aastakümneid siinmail põldu pidanud teavad, et kui vaatad põllu üle, siis põld ütleb sulle kõik, mis tal vaja on. Ja vastavalt sellele tuleb edasi minna.»