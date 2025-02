Tegemist on puhtalt kartulikasvatusele keskendunud taluga. «Kui maas on 50 hektari ringis, koguneb saagiks enamasti 2000 tonni ringis. Kõige rohkem on olnud 64 hektarit. Pisut tõmbasime tagasi üle-eelmise aasta veeuputuse tõttu. Aga enam-vähem 55 hektri juurde jääme pidama,» rääkis peremees.