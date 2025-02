Tiit Tootsi sõnul on presidendilt saadud teenetemärgis osa kõigil keskuse praegustel ja ka endistel töötajatel.

Tiit Toots, kes Võrumaal elu edendab, luges presidendilt saadud Valgetähe IV klassi teenetemärgi kohta koosoleku ajal, kui telefoni hakkasid saabuma õnnesoovid. «Algul ei saanud aru, mispuhul. See oli väga suur üllatus, et on märgatud,» kirjeldab ta esimesi mõtteid.