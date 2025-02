Annetus aitab Põlva haiglas toetada laste taastavat ravi

Põlva haiglale annetati haigete ja erivajadustega laste taastusravi ja rehabilitatsiooniga tegelemiseks heategevuskampaania «Koos on kergem» abil 1000 eurot, mille andis üle Põlva Selveri juhataja Merike Arula. Annetuse said ka Valga haigla ja Võru külje all asuv Lõuna-Eesti haigla.