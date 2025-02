Uus veebileht lihtsustab sõeluuringul osalemist

Tervisekassa paneb naistele südamele, et kui esimese uuringu tulemus on positiivne, ei tähenda see veel kindlalt vähki või vähieelseid muutusi, vaid lihtsalt vajadust lisauuringuteks, kuhu on väga oluline minna. «Mitmetel naistel jääb uuringuteekond pooleli ning lisauuringutele ei jõuta. Soovitame tungivalt need siiski teha,» rõhutas tervisekassa sõeluuringute osateenusejuht Maria Suurna.