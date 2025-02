Küll aga on korralik lumikate säilinud Alutaguse tervise­spordikeskuses, kuhu möödunud nädalavahetusel lisandus ligi 15 sentimeetrit lund. Suuremal osal suusarajast on lumekihi paksus rohkem kui 30 sentimeetrit. Seega peavad korraldajad praegu kõige realistlikumaks Tartu maratoni toimumispaigaks just Ida-Virumaal asuvat Alutaguse keskust.