Kirikufond kogub annetusi Sangaste kirikule uute vihmaveetorude jaoks

„Oleme väga õnnetud ning tunneme muret kirikuhoone seisukorra üle,“ lausus Sangaste kirikuõpetaja Tanel Meiel. „Tahame vihmaveesüsteemi enne suve taastada, kuid väikesel maakogudusel ei ole lihtne ise nii suuri summasid koguda. Täna oleme olukorras, kus peame paluma heade inimeste abi, et kirik saaks uued vihmaveetorud. Kuna Sangaste kirik on muinsuskaitse all, siis peavad ka uued torud olema vaskplekist ning vastama kõigile muinsuskaitse nõuetele,“ selgitas Tanel Meiel.

„Usun, et heade inimeste, kohaliku valla ja Kirikufondi abil saavad Sangaste kiriku vihamaveetorud ühisel jõul asendatud. Rohkem muretsen ma nende inimeste hinge pärast, kes käe teise vara vastu tõstavad, eriti, kui tegemist on pühakojaga. Inimesed ajapikku unustavad – Jumal ei unusta! Õnneks saab alati tulla ja oma süü üles tunnistada ning varastatu tagasi tuua. Ilma meeleparanduseta ei saa aga südametunnistus puhtaks,“ sõnas peapiiskop Urmas Viilma.

Kirikufondi juhataja Janek Mäggi lisas, et Sangaste on kihelkonnakirikuna üks Valgamaa maamärke ning väga oluline arhitektuuriline pärand kogu Lõuna-Eestile. „Usun, et lahkete annetajate abiga saame vihmaveetorud kiiresti taastatud ja ka tasapisi kogu kiriku. Kui pärast uute vihmaveetorude paigaldamist jääb annetatud summast raha üle, siis jääb see Sangaste kiriku korrastustöödeks.”