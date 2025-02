VIDEOLUGU «Loodame, et suuri sündmusi ei tule.» Võru ja Põlva avavad kriisi korral kerksuskeskused

«Võru linn, sõltumata sellest, kas sellel nädalavahetusel vool ära läheb või mitte, on kogu aeg kriisiks valmis,» kinnitas linnapea Kalvi Kõva. «Kui peaks juhtuma suur elektrikatkestus, siis kõik meie elutähtsad teenused käivitavad generaatorid. Linnas on tagatud kanalisatsioon, vesi, küte kuni maja soojasõlmedeni. Samuti oleme andnud teada oma haridusasutustele, et õppetööd suure elektrikatkestuse puhul ei toimu. Lasteaiad võtavad lapsi vastu.»