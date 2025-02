Maarahvas kriisi ei karda: päev vooluta ei tähenda midagi

Valga linnapargis asuvasse spordihalli saabus juba nädala algul generaator, et inimesed elektrikatkestuse korral sealt sooja ja valge paiga leiaks.

Kui Venemaa elektrivõrgust lahtiühendumisega seoses peaks vool ajutiselt kaduma, ei tohiks see maapiirkonnas suur häda olla, kuna inimesed on pikkade elektrikatkestuste keskel karastunud, ütles Valga valla Karula hooldusspetsialist Margus Viks. Valga spordihallis on aga kerksuskeskus aegsasti valmis seatud.