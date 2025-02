Võimukas pereema Sof­ja on väidetavalt suremas, kuid ei saa elust lahkuda süütundega, et tütar jääb maailma üksi, mehe ja lasteta. Nii kerkib mures Tanjale idee tutvustada Igorit oma kavalerina. Valedest sünnib üha uusi ootamatusi, sütitades tegelastes ootamatut elujanu. Südamlik vene komöödia tuletab meelde, et kunagi ei ole hilja olla õnnelik, sest muinasjutud võivad juhtuda igaühega.