Korralikult hooldatud valvesüsteem töötab ka elektrikatkestuse ajal

Turvasüsteemid peavad töötama ka elektrikatkestuste korral. Selleks, et need seda teeksid, tuleb neid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Hoolduse käigus tulevad välja varjatud vead ning kui kontroll ja hooldus on tehtud, saab omanik olla veendunud, et süsteemid toimivad kriitilises olukorras korrektselt.