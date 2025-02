Margo Tannik, keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist:

​​Eestis on selleks hooajaks välja antud luba küttida 121 hunti, kellest 77 on jahimehed juba maha lasknud. Kuna Valgamaal ründasid võsavillemid Otepää kandis palju kordi koduloomi, anti Valga-Tartu ohjamisalal välja 15 luba. Praeguse seisuga on jahimehed seal tabanud 11 hunti.