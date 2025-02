GALERII Kolme maakonna haruldused - neli poistekoori - laulsid koos Võru Kandles

Võrumaa arenduskeskuse kultuurispetsialisti Kristi Valsi tõdemusel on meie poistekoorid tõeline haruldus – kolme maakonna peale on alles vaid neli: üks Põlvamaalt, teine Valgamaalt ja kaks Võrumaalt. "Kurb on tõdeda, et poistekooride arv on võrreldes 2023. aasta noortepeoga oluliselt langenud. Seetõttu hoiame oma poistele veelgi tugevamalt pöialt!" märkis ta.