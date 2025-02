Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise kahel Moldova ja kahel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et neil puudusid vajaminevad dokumendid, nad andsid ebaselgeid ütlusi või leiti, et nad on ohuks avalikule korrale.