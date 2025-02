VIDEOLUGU Ajajõge mööda sõudes Põhja-Jäämere saartele välja. Kaks näitust viivad meeled rändama

«Tegemist on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava 30. juubelile pühendatud näitusega «Ajajõgi». Siia me oleme kutsunud enda vilistlasi ja õppejõude näitama ülimeisterlikult teostatud käsitööesemeid, mis on saanud inspiratsiooni pärandist,» ütles Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia lektor Kristi Jõeste.