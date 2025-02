Tartu ülikool ja Värska sanatoorium tugevdavad koostööd

Tartu ülikool ja AS Värska Sanatoorium on alates 2015. aastast teinud mitmekülgset koostööd uuenduslike lahenduste arendamisel ning rakendamisel tervishoiu ja taastusravi valdkonnas. Nüüd on partnerid astunud koostöö tugevdamiseks vajaliku sammu edasi ja sõlminud koostöökokkuleppe, mis loob tugeva aluse edasistele uuringutele ning arendustegevusele.