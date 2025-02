«Ilm on hea,» kiitis USA 7. jalaväerügemendi 5. eskadroni ülem Mike Hefti. «Meile meeldib, kui on külm; meile meeldib, kui on pime, sest kui väljas oleks 70 kraadi [Fahrenheidi skaalal, 21 kraadi Celsiuse skaalal] ja päikesepaisteline ilm, siis tõenäoliselt teeks meie töö ära droon. See on meie võitlusilm.»