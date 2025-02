Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster on varem Lõuna-Eesti Postimehele öelnud, et Tartu-Pihkva liin läheb tulevikus suuremas lammutamisele. «Kahjuks pole praegu veel paigas, millal see täpselt toimub,» ütles ta hiljuti. «Liini Tartu-poolne osa jääb mõnekümne kilomeetri ulatuses alles ja leiab tulevikus ilmselt kasutust Tartu piirkonna ülekandevõrgu arendamisel,» lisas Köster.