Kersti Kond: gümnaasiumidiplom segasummasuvilast?

Ka 25 aastat tagasi, kui gümnaasiumi lõpetasin, polnud samuti veel sellist trendi, et parimad sooviksid õpingute pärast teise linna kolida. Mõned üksikud põhikooli lõpetajad küll läksid Eesti parimatesse koolidesse katsetele, kuid enamik jäi siiski Valka, sest siin sai hea hariduse ja võis olla kindel, et õnnestub ülikooli soovitud erialale sisse pääseda. Kas ka praegu on see võimalik?