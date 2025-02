Erko Soolmann: kohalikud saavad metsatöödes rohkem kaasa rääkida

Nüüd on riigimetsa majandamise keskus (RMK) tegemas ettevalmistusi, et metsatöid planeerides kogukondi senisest veelgi enam kaasata. Kõige suurem muudatus on, et hakkame koostama iga omavalitsuse riigimetsa tervikkava, et kõik kogukonnaalad (endise mõistega kõrgendatud avaliku huviga alad ehk KAH-alad) saaksid korraga läbi arutatud.