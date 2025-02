MISKI POLE PÜHA Riigiinfo telefoni nimel tehakse petukõnesid

«Inimestele on helistatud numbritelt 61247 ja +372 600 1247, millest viimane on riigiinfo telefoni ametlik pikk number. Samuti on võetud ühendust suhtlusrakenduse Telegram kaudu, kus kasutatakse numbrit 1247,» rääkis häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

Petturid tutvustavad end kui politseitöötajaid. Nende sõnul on inimesel, kellele helistatakse, probleeme krediidiga, mistõttu nad soovivad teda aidata.

«Meile teadaolevalt on kõned venekeelsed. Petukõnedele omaselt küsitakse paroole ja teisi andmeid, et mure lahendada. Oluline on aga meeles pidada, et riik ei küsi paroole ega krediitkaardi andmeid,» rõhutas Murakas.

Tema sõnul võib kodanik kõne saada riigiinfo telefonilt, kui ta eelnevalt helistas numbrile 1247 ja liin oli hõivatud, helistaja on soovinud tagasihelistamist või kui vastavasisuline palve on tulnud koostööpartnerilt. «Riigiinfo telefoni operaator võtab inimesega ühendust üksnes eelneval kokkuleppel. Näiteks, et anda lisainfot,» lisas ta.

«Erandjuhtudel oleme helistanud Eestis asuvatele inimestele, kui seda on palunud koostööpartner. Näiteks aastatel 2022–2024 helistasime Eestis viibivatele Ukraina sõjapõgenikele ning 2023. aastal andsime inimestele teada vajadusest uuendada ID-kaardi sertifikaate. Sellistel juhtudel teeme alati avaliku eelteavituse ja lisame info oma kodulehele.»

Tasub teada, et riigiinfo telefonilt välja helistades kuvatakse üksnes numbrit 1247 ning kõne alustades annab operaator teada, et helistatakse riigiinfo telefonilt. «Kuna möödunud aastaga lõppes Ukraina sõjapõgenikele helistamise projekt, siis kodanikele helistades alustame kõnet alati eesti keeles,» täpsustas häirekeskuse kriisijuht.

Operaatorid annavad ja võtavad infot vastu telefonikõne, e-kirja ja juturobotite võrgustiku Bürokratt vestluse vahendusel. Riigiinfo telefoni number on 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247) ja e-post 1247@1247.ee.

Kui oled saanud petukõne riigiinfo telefoni nimel, katkesta kõne kohe. Kui sa ei jaganud oma isiklikku teavet ega saanud varalist kahju, anna petukõnest teada riigiinfo telefonile, helistades numbril 1247. Kui oled petturitele jaganud oma andmeid või saanud varalist kahju, helista viivitamatult hädaabinumbrile 112.