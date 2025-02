GALERII 8 miljonit: Võru linn sõlmis lepingu päikesekujulise lasteaia ehituseks

«See on Võru linna viimase kümne aasta üks suurimaid projekte,» sõnas Võru linnapea Kalvi Kõva pärast ehituslepingu allkirjastamist. Ta tõdes, et senise hoone uuendamine poleks olnud mõistlik, sest vajalik ruumiprogramm poleks vanasse majakarpi ära mahtunud. «Odavam on teha uus.»