Valgamaa jääb pangakontoriteta

«Valga kontor avati ajal, mil pangateenuste kasutamine oli seotud kontorikülastustega. Tänaseks on olukord muutunud – enamik pangatoiminguid on kättesaadavad ilma kontorisse minemata. Pangakaardid saab kätte posti teel, maksed tehakse internetipangas või mobiiliäpis, sularahatehingud sooritatakse pangaautomaadis ning laenu- ja investeerimisnõu saab videonõustamise vahendusel. Samuti on meie klienditugi alati valmis aitama telefoni teel. Valga kontori külastatavus on viimastel aastatel oluliselt vähenenud ning pärast põhjalikku analüüsi otsustasime selle sulgeda,» selgitas SEB kontorivõrgu juht Indrek Lass.